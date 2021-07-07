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Авиакатастрофа на Камчатке: подтвердилась информация, что выживших нет

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Среда 07 июля 2021 13:31
Авиакатастрофа на Камчатке: подтвердилась информация, что выживших нет Фото: в результате авиакатастрофы на Камчатке нет выживших (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

В Минтрансе РФ подтвердили, что в результате авиакатастрофы на Камчатке никто не выжил. На борту Ан-26 было 28 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На месте крушения самолета Ан-26 продолжаются поисковые работы.

"Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет, подтвердили в Минтрансе РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26. На месте авиакатастрофы обнаружили девять тел.

Вчера утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

РБК-Украина писало, что в России назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке.

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