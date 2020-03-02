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Авиакатастрофа в Иране: Пристайко анонсировал телефонный разговор глав МИД пяти стран

Новости » Политика     02.03.2020 - 14:23
Авиакатастрофа в Иране: Пристайко анонсировал телефонный разговор глав МИД пяти стран
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Разговор состоится, когда глава МИД Канады приедет в Украину

Министр иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, главы МИД Канады, Британии, Швеции и Афганистана проведут телефонный разговор в связи с авиакатастрофой в Иране. Об этом Пристайко заявил на совместном брифинге с главой МИД Швеции, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что разговор состоится, когда глава МИД Канады приедет в Украину.

"Мы с министром говорили... Обсуждали, каким образом продвигаемся... За пару дней ожидаем визит главы МИД Канады, когда у нас будет канадский друг, мы проведем телефонный разговор, к которому привлечем британского министра и афганского и будем определять, в каком направлении будем двигаться", - отметил он.

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Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 2 березня 2020 р.

РБК-Украина писало, что на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет. В то же время высшее руководство страны настаивает, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".

Напомним, глава Офиса президента, когда еще был помощником Владимира Зеленского, Андрей Ермак не исключал, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.

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Новости Украины ИранавиакатастрофаВадим Пристайко
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