Авіакатастрофа в Ірані: Пристайко анонсував телефонну розмову глав МЗС п'ятьох країн

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Розмова відбудеться, коли глава МЗС Канади приїде в Україну

Міністр закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко, глави МЗС Канади, Британії, Швеції та Афганістану проведуть телефонну розмову через авіакатастрофу в Ірані. Про це Пристайко заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Швеції, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що розмова відбудеться, коли глава МЗС Канади приїде в Україну.

"Ми з міністром говорили... Обговорювали, яким чином просуваємося... За пару днів очікуємо візит глави МЗС Канади, коли у нас буде канадський друг, ми проведемо телефону розмову, до якої залучимо британського міністра та афганського і будемо визначати, яким напрямком будемо рухатися", - зазначив він.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Королівства Швеція Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 2 березня 2020 р.

РБК-Україна писало, що на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак. Водночас вище керівництво країни наполягає, що трагедія сталася в результаті "людської помилки".

Нагадаємо, глава Офісу президента, коли ще був помічником Володимира Зеленського, Андрій Єрмак не виключав, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ умисно. За його словами, перед відправленням українських експертів в Іран розглядалося кілька причин катастрофи, проте версія ракетного удару була однією з основних.