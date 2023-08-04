Авіакатастрофа у Броварах. Ще двом посадовцям ДСНС обрали запобіжний захід

Запобіжний захід обрали виконуючому обов'язки командира частини Володимиру Леонову та ще одному посадовцю ДСНС Андрію Дворику. Печерський райсуд столиці відправив обох фігурантів справи під варту без права на заставу.

Чиновників підозрюють у порушенні правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, сьогодні суд у Києві також обрав запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці. Його також арештували.

Коробка заперечує підозру та заявив, що його адвокат буде подавати апеляцію.

Кого підозрюють

ДБР оголосило підозри п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та п'ятеро жителів Броварів.

Підозру отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командир частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство вважає, що службова недбалість призвела до падіння гелікоптера ДСНС у місті Бровари Київської області 18 січня 2023 року.

Вчора ДСНС відсторонила чиновників, які отримали підозри.

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