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Авиакатастрофа в Броварах. Еще двум чиновникам ГСЧС избрали меру пресечения

Фото: еще двум чиновникам ГСЧС избрали меру пресечения по делу об авиакатастрофе в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Еще двум чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям избрали меру пресечения по делу об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Меру пресечения избрали исполняющему обязанности командира части Владимиру Леонову и еще одному чиновнику ГСЧС Андрею Дворику. Печерский райсуд столицы отправил обоих фигурантов дела под стражу без права на залог.

Чиновники подозреваются в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Напомним, сегодня суд в Киеве также избрал меру пресечения начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке. Его также арестовали.

Коробка отрицает подозрение и заявил, что его адвокат будет подавать апелляцию.

Кого подозревают

ГБР объявило подозрения пяти чиновникам ГСЧС по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и пятеро жителей Броваров.

Подозрение получили:

  • начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
  • и.о. командира части;
  • заместитель командира по летной подготовке;
  • командир авиационной эскадрильи;
  • начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие считает, что служебная халатность привела к падению вертолета ГСЧС в городе Бровары Киевской области 18 января 2023 года.

Вчера ГСЧС отстранила чиновников, получивших подозрения.

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