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Авіакатастрофа у Броварах. ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

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Бровари, Четвер 03 серпня 2023 16:14
Авіакатастрофа у Броварах. ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри Фото: посадовців, які отримали підозри у справі про авіакатастрофу у Броварах, відсторонять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які отримали підозри у рамках справи про авіакатастрофу у Броварах, відсторонять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що з початку розслідування, 20 січня 2023, надали всі необхідні матеріали та сприяють об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.

"На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру", - йдеться у повідомленні..

ДСНС наголосила, що не буде коментувати деталі та хід слідства.

Підозри чиновникам ДСНС

Нагадаємо, сьогодні ДБР повідомило, що п'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Підозру отримали:

  • начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,
  • в.о. командир частини;
  • заступник командира з льотної підготовки;
  • командир авіаційної ескадрильї;
  • начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Крім того, правоохоронці встановили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки". За даними слідства, чиновники ДСНС не повідомили екіпаж гелікоптера EC 225 LP про погіршення погоди, що призвело до трагедії.

Авіакатастрофа у Броварах

У Броварах Київської області 18 січня 2022 року розбився вертоліт ДСНС, у якому було керівництво МВС. Внаслідок аварії міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гвинтокрила загинули.

Також загинули п’ятеро жителів міста Бровари, які опинилися в момент аварії поблизу місця авіакатастрофи.

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Міністерство внутрішніх справ України Бровари ДСНС Авиакатастрофа
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