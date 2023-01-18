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Авиакатастрофа в Броварах: в СНБО рассказали о фейках, распространяемых пропагандой РФ

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Среда 18 января 2023 19:58
Авиакатастрофа в Броварах: в СНБО рассказали о фейках, распространяемых пропагандой РФ Фото: Авиакатастрофа в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, в Броварах разбился вертолет, на котором находилось руководство МВД Украины. Российская пропаганда успела создать несколько фейков об этой трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

ФЕЙК 1. Вертолет сбила украинская ПВО.

ПРАВДА. Это была одна из первых и менее вероятных версий, поскольку ни одного постороннего объекта в небе не было зафиксировано

ФЕЙК 2. Это именно тот некачественный вертолет, который закупил в 2018 году бывший глава МВД.

ПРАВДА. Это дезинформация, поскольку все вертолеты проходят технический осмотр перед вылетом, и если бы была обнаружена неисправность, ему бы не дали разрешение на вылет или заменили бы на исправный.

"Одна из поздних версий была мистическая история относительно "заказанного" убийства экипажа российскими спецслужбами для наращивания паники и страха, что все украинцы беззащитны перед "великой Россией", - говорится в сообщении.

Также в СНБО отметили, что наиболее цинично выглядело сообщение руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который пытался выразить соболезнования, что есть манипуляцией, поскольку его "элитные" воины продолжают убивать украинцев.

Напомним, сегодня, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет.

По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

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СНБО Российская Федерация Киевская область Бровары
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