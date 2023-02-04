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Авіакатастрофа у Броварах: названо терміни розшифрування "чорної скриньки"

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Субота 04 лютого 2023 15:26
Авіакатастрофа у Броварах: названо терміни розшифрування "чорної скриньки" Фото: Авіакатастрофа у Броварах: названо терміни розшифрування "чорної скриньки" (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Розслідування причин падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, що призвело до загибелі 14 людей, зокрема й керівництва Міністерства внутрішніх справ України, досі триває. Розшифрування "чорної скриньки" буде здійснено за тиждень - два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, що під час таких подій дуже важлива інформація зі "скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють з французькими колегами. Я сподіваюся, що за тиждень, максимум два буде розшифрована "чорна скринька", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією загибелі Дениса Монастирського та інших посадовців", - сказав Іонушас.

Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних.

"Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів", - додав депутат.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Додамо, що також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.

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