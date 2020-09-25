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В ГСЧС уточнили информацию по количеству курсантов на борту АН-26

Чугуев, Пятница 25 сентября 2020 23:57
В ГСЧС уточнили информацию по количеству курсантов на борту АН-26
Фото: место происшествия (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

На борту военного самолета АН-26, который разбился в Харьковской области, находилось не 28, а 27 человек. Продолжаются поиски трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Одного курсанта не допустили к выполнению полета.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Как известно, авария самолета произошла вечером 25 сентября на расстоянии около 2 км от военного аэропорта, когда АН-26 Вооруженных сил Украины заходил на посадку.

Сначала сообщалось, что во время авиакатастрофы на борту был 21 курсант и 7 офицеров.

РБК-Украина писало, что перед аварией пилот сообщал об отказе левого двигателя.

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