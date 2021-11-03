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Авиакатастрофа Ан-12 в России: МИД проверяет данные об украинцах

Автор: Дмитрий Левицкий

В Российской Федерации разбился грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". На борту самолета могли быть граждане Украины, но эта информация пока проверяется.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, который потерпел катастрофу в России", - заявил представитель министерства.

В то же время белорусский портал Onliner опубликовал список людей, которые находились на борту самолета Ан-12. Правдивость этого списка, как отмечает портал, подтвердило Министерство иностранных дел Беларуси.

Список экипажа самолета:

  • Александр Егоров - командир, Россия.
  • Олег Щучко - второй пилот, Украина.
  • Андрей Сергеев - штурман, Беларусь.
  • Юрий Крополев - бортмеханик, Россия.
  • Дмитрий Гармоненко - инженер, Беларусь.
  • Максим Карпук - авиационный инженер, Беларусь.
  • Александр Чуприненко - Украина.

Напомним, белорусский Ан-12 разбился при заходе на посадку в российском Иркутске.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияАвиакатастрофа