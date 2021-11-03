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Авіакатастрофа Ан-12 в Росії: МЗС перевіряє дані про українців

Автор: Дмитро Левицький

У Російській Федерації розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно". На борту літака могли бути громадяни України, але ця інформація поки що перевіряється.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії", - заявив представник міністерства.

Водночас білоруський портал Onliner опублікував список людей, які перебували на борту літака Ан-12. Правдивість цього списку, як зазначає портал, підтвердило Міністерство закордонних справ Білорусі.

Список екіпажу літака:

  • Олександр Єгоров - командир, Росія.
  • Олег Щучко - другий пілот, Україна.
  • Андрій Сергєєв - штурман, Білорусь.
  • Юрій Крополєв - бортмеханік, Росія.
  • Дмитро Гармоненко - інженер, Білорусь.
  • Максим Карпук - авіаційний інженер, Білорусь.
  • Олександр Чуприненко - Україна.

Нагадаємо, білоруський Ан-12 розбився при заході на посаду в російському Іркутську.

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МЗСРосійська ФедераціяАвиакатастрофа