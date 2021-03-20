Авиаэксперт назвал негативные последствия от национализации завода "Мотор Сичи"

По словам эксперта, Украина не может просто перечеркнуть законную сделку (с китайскими инвесторами, - ред.) по чьей-то прихоти.

"[Поведение Украины] - как слон в посудной лавке. Как это все может быть? То есть это все очень серьезные вещи и должны быть компромиссы. И они есть, потому что всегда можно сформировать коммерческие созидательные проекты как раз на фоне тенденции вот именно того, что, например, рынок гражданской или универсальной техники Китая, он там просто гигантский и все туда идут. Не должно быть двойных стандартов, когда западные компании туда приходят, а вот нам нельзя", - заявил Корж.

По его словам, в Китае активно работают ведущие западные производители авиационных двигателей и техники, на протяжении многих лет в КНР действуют совместные предприятия с ведущими мировыми производителями авиадвигателей для их локализации, сборки и сервиса.

Кроме того, китайский рынок гражданской авиатехники сегодня вышел на первое место, обогнав рынок США по объемам пассажирских авиаперевозок во время пандемии.

"В ближайшие год-два китайский рынок гражданской авиационной техники, включая двигатели, станет номер один. И мы все прекрасно знаем, что все западные производители авиационной техники, двигателей, агрегатов, авионики стремятся на рынок Китая. Китай им выкручивает руки: заставляет делать совместные предприятия с локализацией, с техническим обслуживанием - все западные производители на это идут. [Китайские] партнеры "Мотор Сич" такой же путь избрали - создать там площадку, ремонт и локализацию определенного объема - это нормальный процесс. Все можно прописать в документах, в лицензионном соглашении и т.д.", - добавил эксперт.

Эксперт убежден: Украина уже давно должна была задуматься и выстроить какую-то логику движения в сторону международной кооперации для того, чтобы были реальные совместные крупные серьезные проекты.

"И, кстати, риторика руководителей отрасли "вот у нас там надо инвестировать от 12 до 15% от дохода сюда, а у нас только 2-3%". Окей, они берут правильные цифры, но не говорят о том, что нет столько средств у государства. А если их неоткуда взять, то вы не можете полностью все разработать. Например, новую серьезную модель", - отметил Корж.

В целом же, по мнению авиаэксперта, Украина не сможет самостоятельно выстроить полноценную авиа-индустрию и создать замкнутый технологический цикл своими силами, поскольку страна не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, а технологии "Мотор Сич" - устаревшие и требуют большого финансирования для модернизации.

"И про "Мотор Сич", и про [государственное конструкторское бюро] "Ивченко - Прогресс". Это участие в международных проектах. Вот Украина, я начал говорить про полный цикл, Украина крупная страна по населению и по промышленности, но в авиации это маленькая страна. Посмотрите даже Европа она давно объединилась в авиации, и есть только два больших мировых центра - это Северная Америка и объединенная Европа. И даже отдельно взятые там Франция, Германия и Великобритания, они не обладают таким уж полным циклом. Тем более Украина", - резюмировал Корж, призвав отказаться от идеи национализаци.