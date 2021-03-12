Законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через две-три недели, - Корниенко

Конкретный законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" в Запорожье будет представлен в ближайшие две-три недели.

Об этом в кулуарах форума для глав ОТГ "Эффективные бюджеты" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что любой процесс по "Мотор Сичи" должен быть "юридически безупречным".

"Говорить о том, в каком именно формате это (национализация "Мотор Сичи",-ред.) будет пока нельзя. СНБО обратило внимание на этот вопрос, и это точно вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и представим законопроект. Думаю, речь идет о 2-3 неделях", - сказал Корниенко.

Напомним, 11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского государства.

В начале марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.

31 января Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич".

После этих событий китайская сторона заявила, что Украина таким "варварским разграблением" исключила возможность мирного урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сич".

Как известно, в середине февраля сумма иска китайских акционеров "Мотор Сичи" к Украине по взысканию убытков в международном арбитраже возросла до 3,6 млрд долларов