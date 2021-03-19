Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров "Мотор Сичи" об отмене санкций

Верховный суд открыл дело по иску китайских компаний-акционеров "Мотор Сич", в котором они требуют отменить указы президента Украины от 28 и 29 января 2021 года о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР.

В частности, Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены указом президента Украины.

Судебные заседания по иску китайских акционеров "Мотор Сич" назначены в Верховном суде на 5 апреля и 22 апреля 2021 года.

По словам адвокатов, китайские акционеры АО "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. в иске с требованием об отмене санкционных указов президента Украины компании указали на их незаконность в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку попавшие под действие санкций компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании "Мотор Сич" и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.

Соответчиками по иску станут СБУ, которая выступила инициатором санкций, и СНБО, который принял решение об их применении.

Кроме того, как сказано в иске китайских компаний-акционеров "Мотор Сич", "Служба безопасности Украины, внося предложения о применении санкций к истцу нарушила установленные законом пределы полномочий, ведь истец не совершал каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как угроза национальной безопасности Украины, а Службой безопасности Украины таких доказательств не предоставлено".

Также, по их мнению, указ президента противоречит Конституции, поскольку не содержит каких-либо оснований для применения санкций к истцу.

"Надеемся, что Служба безопасности Украины исполнит судебные решения и предоставит все необходимые для полного и справедливого рассмотрения дела документы и информацию, которые объективно отсутствуют у истцов, а Верховный суд, в свою очередь, на основании предоставленных документов примет справедливые и законные решения", - прокомментировали факт открытия производства адвокаты китайских акционеров "Мотор Сич".

Также в своем заявлении в Верховный суд компании из КНР обратили внимание, что на протяжении четырех лет с 2017 года они лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в "Мотор Сич", что исключает любую возможность каких-либо действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины.