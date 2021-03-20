Авіаексперт назвав негативні наслідки від націоналізації заводу "Мотор Січі"

За словами експерта, Україна не може просто перекреслити законну угоду (з китайськими інвесторами, - ред.) з чиєїсь примхи.

"[Поведінка України] - як слон у посудній лавці. Як це все може бути? Тобто це все дуже серйозні речі і повинні бути компроміси. І вони є, тому що завжди можна сформувати комерційні творчі проекти якраз на тлі тенденції от саме того, що, наприклад, ринок цивільної або універсальної техніки Китаю, він там просто гігантський і всі туди йдуть. Не повинно бути подвійних стандартів, коли західні компанії туди приходять, а от нам не можна", - заявив Корж.

За його словами, у Китаї активно працюють провідні західні виробники авіаційних двигунів і техніки, впродовж багатьох років у КНР діють спільні підприємства з провідними світовими виробниками авіадвигунів для їх локалізації, складання і сервісу.

Крім того, китайський ринок цивільної авіатехніки сьогодні вийшов на перше місце, обігнавши ринок США за обсягами пасажирських авіаперевезень під час пандемії.

"У найближчі рік-два китайський ринок цивільної авіаційної техніки, включаючи двигуни, стане номер один. І ми всі прекрасно знаємо, що всі західні виробники авіаційної техніки, двигунів, агрегатів, авіоніки прагнуть на ринок Китаю. Китай їм викручує руки: змушує робити спільні підприємства з локалізацією, з технічним обслуговуванням - всі західні виробники на це йдуть. [Китайські] партнери "Мотор Січ" такий же шлях обрали - створити там майданчик, ремонт і локалізацію певного обсягу - це нормальний процес. Все можна прописати в документах, в ліцензійній угоді тощо", - додав експерт.

Експерт переконаний: Україна вже давно повинна була замислитися і вибудувати якусь логіку руху в бік міжнародної кооперації для того, щоб були реальні спільні великі серйозні проекти.

"І, до речі, риторика керівників галузі "ось у нас там треба інвестувати від 12 до 15% від доходу сюди, а у нас тільки 2-3%". Окей, вони беруть правильні цифри, але не говорять про те, що немає стільки коштів у держави. А якщо їх нема звідки взяти, то ви не можете повністю всі розробити. Наприклад, нову серйозну модель", - зазначив Корж.

У цілому ж, на думку авіаексперта, Україна не зможе самостійно збудувати повноцінну авіа-індустрію і створити замкнутий технологічний цикл своїми силами, оскільки країна не має у своєму розпорядженні необхідні фінансові ресурсами, а технології "Мотор Січ" - застарілі й потребують великого фінансування для модернізації.

"І про "Мотор Січ", і про [державне конструкторське бюро] "Івченко - Прогрес". Це участь у міжнародних проектах. Ось Україна, я почав говорити про повний цикл, Україна велика країна з населенням і промисловістю, але в авіації це маленька країна. Подивіться навіть Європа вона давно об'єдналася в авіації, і є тільки два великих світових центру - це Північна Америка та об'єднана Європа. І навіть окремо взяті там Франція, Німеччина і Великобританія, вони не володіють таким вже повним циклом. Тим більше Україна", - резюмував Корж, закликавши відмовитися від ідеї націоналізації.