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Авіабомба РФ зруйнувала 5-поверхівку в Ізюмі, під завалами люди

15:44 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російська авіабомба зруйнувала будинок в Ізюмі (Getty Images)

Окупанти бомбили Ізюм: КАБ зруйнував цілий під'їзд будинку. Є поранені, під завалами рятувальники шукають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Росія бомбила Ізюм

Ворог близько 15.00 29 жовтня завдав авіаудару КАБом по Ізюму на Харківщині.

"Влучання зафіксовано в 5-ти поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи", - уточнив Синєгубов.

За словами чиновника, під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Всім надається медична допомога.

"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив він.

О 15.40 стало відомо, що в Ізюмі вже 9 поранених.

Раніше РБК-Україна писало, що удень 29 жовтня окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. 6 місцевих жителів постраждали.

Крім того, Росія у ніч проти 14 вересня атакувала КАБами Ізюм. У результаті удару постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

Також повідомлялося, що 24 липня в Ізюмі пролунали вибухи. Росія бомбила вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.

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ІзюмАвіаудариВійна Росії проти України