Авіабомба РФ зруйнувала 5-поверхівку в Ізюмі, під завалами люди

Раніше РБК-Україна писало, що удень 29 жовтня окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. 6 місцевих жителів постраждали.

Крім того, Росія у ніч проти 14 вересня атакувала КАБами Ізюм. У результаті удару постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

Також повідомлялося, що 24 липня в Ізюмі пролунали вибухи. Росія бомбила вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.