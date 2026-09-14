ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ атакувала Ізюм авіабомбами: зруйновані житлові будинки, постраждало немовля

07:50 14.09.2026 Пн
1 хв
Зруйновані приватні будинки та автомобілі
aimg Юлія Маловічко
РФ атакувала Ізюм авіабомбами: зруйновані житлові будинки, постраждало немовля Фото: кадр з місця атаки в Ізюмі (Харківська ОВА)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія атакувала вночі КАБами Ізюм, що в Харківської області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезеку авіабомб на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківсько ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Відомо, що в результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих та 2-місячне дитя.

"56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ", - написав чиновник.

Синєгубов також розповів про зруйновані будинки, домоволодіння та авто.

"Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та пошкоджено легкові автомобілі", - зазначив голова ОВА..

ВІомо, що на місцях влучань працюють профільні служби.

Слід зазначити, що Синєгубов також показав кадр одного і зруйновних будинків. На ньому помітні значні руйнування.

Обстріли Ізюма раніше

Як відомо, ворог час від часу атакує Харківщину дронами. ракетами та авіабомбами. Іноді удари приходяться на місто Ізюм.

Наприклад, нещодавно в Ізюмі пролунали вибухи - ворог атакував місто авіабомбами. Одне з влучань прийшлось у вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.

Ще повідомлялось, як ворожий бойовий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Ізюм Війна в Україні
Новини
У Путіна жорстко відреагували на слова Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ
У Путіна жорстко відреагували на слова Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ
Аналітика
Дефіцит продуктів можливий лише через проблеми з доставкою: Тарас Висоцький, Мінагро
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дефіцит продуктів можливий лише через проблеми з доставкою: Тарас Висоцький, Мінагро