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Авиабомба РФ разрушила 5-этажку в Изюме, под завалами люди

15:44 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: российская авиабомба разрушила дом в Изюме (Getty Images)

Оккупанты бомбили Изюм: КАБ разрушил целый подъезд дома. Есть раненые, под завалами спасатели ищут людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

Россия бомбила Изюм

Враг около 15.00 29 октября нанес авиаудар КАБом по Изюму в Харьковской области.

"Попадание зафиксировано в 5-ти этажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи ", - уточнил Синегубов.

По словам чиновника, под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Позже Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – отметил он.

В 15.40 стало известно, что в Изюме уже 9 раненых.

Обновлено в 15.54

Позже Изюмская МВА добавила, что враг нанес авиаудар по городу Изюм тремя управляемыми авиабомбами.

Фото: Изюм после авиаудара РФ (t.me/izyum_official)

"Попадание зафиксировано в районе Нижнего города. В результате атаки потерпело разрушения административное здание и хозяйственные сооружения. Кроме этого, повреждено более 20 частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Синегубов уточнил, что в настоящее время уже известно о 10 раненых.

"Среди пострадавших - 7 человек были госпитализированы с взрывными ранениями", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писала, что днем 29 октября оккупанты ударили ракетой по Лозовой в Харьковской области. 6 местных жителей пострадали.

Кроме того, Россия в ночь на 14 сентября атаковала КАБами Изюм. В результате удара пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

Также сообщалось, что 24 июля в Изюме раздались взрывы. Россия бомбила грузовое отделение "Новой почты". Тогда же часть района осталась без электроснабжения.

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