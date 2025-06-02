На авиабазе "Иваново" уничтожен по меньшей мере один самолет А-50: спутниковый снимок

В результате операции СБУ "Паутина" на российской авиабазе "Иваново" уничтожен по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного наблюдения А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик Geoint , который специализируется на анализе геопространственных данных.

"Вероятно, спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе "Иваново" (следы повреждений на перроне до сих пор видны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутниковый снимок подтверждает уничтожение по меньшей мере одного ДРЛВ А-50.

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет. Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, СБУ во время операции "Паутина" била по боеспособным российским самолетам, треть из которых уничтожена. Поэтому массированные ракетные атаки по Украине вряд ли будут в ближайшее время.

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