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В США на военной базе произошла стрельба, есть жертвы

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 08:37
В США на военной базе произошла стрельба, есть жертвы
Иллюстративное фото (Frazer Harrison/Getty Images)

В результате стрельбы 2 человека погибли

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя военной базы Роберта Чадвика, в результате стрельбы погибли 2 человека, еще один пострадавший был госпитализирован. Жертвами были гражданские, которые выполняли работу для Министерства обороны США.

"Я могу подтвердить, что двое человек умерли", - заявил он.

Стрельбу открыл военнослужащий ВМС США, который сам в итоге застрелился. Сейчас неизвестно, какими именно мотивами руководствовался военный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в кафе "Баку" на улице Антоновича. Между несколькими иностранцами возник конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадали несколько человек, а злоумышленники скрылись с места происшествия.

Также РБК-Украина писало, что в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета.

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