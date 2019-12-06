На авіабазі ВМС США сталася стрілянина

Фото: база ВМС США у Флориді (twitter com MSNBC)

За інформацією Офісу шерифа, стрілок був застрелений

У п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина, в результаті чого одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як повідомляється, п про щонайменше одна людина загинула, а ще сім осіб були госпіталізовані.

Офіс шерифа округу Эскамбия повідомляє, що стрілець був застрелений.

"В ворота NASP в даний час захищені повідомлень про активну стрільби", - йдеться в повідомленні на сторінці станції в Facebook.

Нагадаємо, 5 грудня в США сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил в бухті Перл-Харбор. В результаті дві людини загинули. Одного постраждалого госпіталізували.

Крім того, в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради.

Додамо, що в Мексиці озброєне угрупування напала на більярдний клуб в місті Ирапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.