ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На авіабазі ВМС США сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 16:30
На авіабазі ВМС США сталася стрілянина
Фото: база ВМС США у Флориді (twitter com MSNBC)

За інформацією Офісу шерифа, стрілок був застрелений

У п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина, в результаті чого одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як повідомляється, ппро щонайменше одна людина загинула, а ще сім осіб були госпіталізовані.

Офіс шерифа округу Эскамбия повідомляє, що стрілець був застрелений.

ворота NASP в даний час захищені повідомлень про активну стрільби", - йдеться в повідомленні на сторінці станції в Facebook.

Нагадаємо, 5 грудня в США сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил в бухті Перл-Харбор. В результаті дві людини загинули. Одного постраждалого госпіталізували.

Крім того, в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради.

Додамо, що в Мексиці озброєне угрупування напала на більярдний клуб в місті Ирапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.

Китай скасує мита на деякі товари з США У перестрілці при пограбуванні магазину в США загинули четверо людей
Новини України Сполучені Штати АмерикиФлоридаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся