В августе за вывоз мусора киевляне будут платить отдельно

Оплата за вывоз мусора будет зависеть от количества жильцов квартиры

Уже с августа киевляне будут платить за вывоз мусора как за отдельную услугу, которая будет начисляться в зависимости от количества жильцов квартиры. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 7 августа, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передает пресс-служба администрации.

По его словам, теперь вывоз бытовых отходов стало отдельной услугой, а не в составе услуги по содержанию домов и придомовых территорий. В частности, киевляне увидят сколько платят за вывоз мусора из дворов.

"Начисление стоимости вывоза мусора теперь будет осуществляться не за квадратные метры, а с учетом количества людей, проживающих, то есть зарегистрированных в каждой квартире", - объяснил заместитель председателя КГГА.

Первые платежки жители столицы получат уже в августе. Начисление за услуги будут указаны в отдельном блоке платежки. Что касается формулы, по которой высчитывают стоимость услуги, то средняя годовая норма на человека, которая определяется в соответствии с законодательством, умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев.

"Средний тариф для домов, где осуществляет вывоз мусора городское коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис", составляет 20-25 гривен на человека. При расчете стоимости учитывается наличие мусоропроводов, тип жилого здания и тому подобное. Норма для домов с мусоропроводами составляет на год 1,93 куб. м/чел, без мусоропроводов - 2,15 куб. м/чел, для общежитий - 1,39 куб. м/личность", - отметил Пантелеев.

Он также отметил, что в столице может возникнуть проблема, когда не все жильцы регистрируются в квартире и официальные данные значительно ниже реальных. В КГГА предусмотрели, что это может привести к накоплению мусора.

"Новая методика призвана сделать так, чтобы начисление по количеству людей было справедливым для каждого дома и каждой домовой общины. На сегодня Минрегион формирует проект нормативных документов, в соответствии с которым процесс начисления оплаты за услугу будет содержать фактическое количество лиц, проживающих. И мы начинаем работать в этом направлении уже сейчас. Поэтому, если по определенным причинам вы не успели или не имели возможности указать фактическое количество зарегистрированных лиц, призываем это сделать до 1 сентября", - сказал Пантелеев.

В КГГА отмечают, что для корректного начисления на фактическое количество лиц, проживающих в квартире, можно обратиться с соответствующим заявлением в Центр коммунального сервиса.

Добавим, что в Киеве вывоз мусора, согласно с Розпорядженням КГГА от 08.12.2017, осуществляет КП "Киевкоммунсервис", которое получило такое право после победы в соответствующем конкурсе.

Выделение услуги по вывозу мусора из перечня услуг по содержанию домов определено Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (принят в декабре 2017 года). 17 апреля на исполнение закона Киевсовет принял решение с целью упорядочения процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" с 1 августа вернули в управление города.