Завод "Енергія" з 1 серпня повертають в управління Києва

Щоб здійснити передачу обладнання, на заводі необхідно повністю утилізувати залишки відходів у бункерах

Київський сміттєспалювальний завод "Енергія" з 1 серпня повертають в управління міста. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що з 1 серпня завод "Енергія" переходить під контроль комунального підприємства "Київтеплоенерго". Зазначено, щоб здійснити повноцінну передачу обладнання, на заводі необхідно повністю утилізувати залишки відходів у бункерах. З цією метою завод тимчасово припинить приймати сміття.

У КМДА пояснили, що це планова технологічна вимога, яка не спричинить негативних наслідків для функціонування міста.

Планується, що завод припинить прийом відходів після 25 липня і до повного спалювання залишків відходів. Обсяг сміття буде тимчасово перенаправлятися на сортувальні станції і полігони.

У "Київтеплоенерго" відзначають, що припинення прийому сміття технологічно необхідне, воно триватиме лише кілька днів для передачі об'єкта.

Нагадаємо, завод "Енергія" призупинив 22 липня прийом сміття. Відповідне рішення пов'язане із закінченням 31 серпня дії угоди київської влади з компанією "Київенерго".