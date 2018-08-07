У серпні за вивезення сміття кияни сплачуватимуть окремо

Оплата за вивезення сміття залежатиме від кількості мешканців квартири

Уже цього серпня кияни будуть сплачувати за вивезення сміття як за окрему послугу, яка обраховуватиметься в залежності від кількості мешканців квартири. Про під час прес-конференції у вівторок, 7 серпня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, передає прес-служба адміністрації.

За його словами, тепер вивезення побутових відходів стало окремою послугою, а не у складі послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Зокрема, кияни бачитимуть скільки платять за вивезення сміття із дворів.

"Нарахування вартості вивезення сміття тепер здійснюватиметься не на квадратні метри, а з урахуванням кількості людей, що проживають, тобто зареєстровані у кожній квартирі", - пояснив заступник голови КМДА.

Перші такі платіжки жителі столиці отримають вже в серпні. Нарахування за послуги вказані в окремому блоці платіжки. Щодо формули, за якою вираховують вартість послуги, то середня річна норма на особу, яка визначається відповідно до законодавства, множиться на тариф підприємства-перевізника та ділиться на 12 місяців.

"Середній тариф для будинків, де здійснює вивезення сміття міське комунальне підприємство "Київкомунсервіс", становить 20-25 гривень на особу. При розрахунку вартості враховується наявність сміттєпроводів, тип житлової будівлі тощо. Норма для будинків зі сміттєпроводами становить на рік 1,93 куб. м/особу, без сміттєпроводів - 2,15 куб. м/особу, для гуртожитків - 1,39 куб. м/особу", - зазначив Пантелеєв.

Він також зауважив, що в столиці може виникнути проблема, коли не всі мешканці реєструються у квартирі й офіційні дані значно нижчі за реальні. У КМДА передбачили, що це може призвести до перенакопичення сміття.

"Нова методика покликана зробити так, аби нарахування за кількістю людей була справедлива для кожного будинку і кожної будинкової громади. На сьогодні Мінрегіон формує проект нормативних документів, відповідно до якого процес нарахування сплати за послугу міститиме фактичну кількість осіб, що проживають. І ми розпочинаємо працювати у цьому напрямку вже зараз. Тому, якщо з певних причин ви не встигли чи не мали змоги привести кількість зареєстрованих осіб до фактичної, закликаємо це зробити до 1 вересня", - сказав Пантелеєв.

У КМДА зазначають, що для коректного нарахування на фактичну кількість осіб, які проживають у квартирі, можна звернутися із відповідною заявою до Центру комунального сервісу.

Додамо, що у Києві вивезення сміття, згідно з рРозпорядженням КМДА від 08.12.2017, здійснює КП "Київкомунсервіс", яке отримало таке право після перемоги у відповідному конкурсі.

Виокремлення послуги з вивезення сміття із переліку послуг утримання будинків визначене Законом України "Про житлово-комунальні послуги" (прийнятий у грудні 2017 року). 17 квітня на виконання закону Київрада прийняла рішення з метою впорядкування процесу надання житлово-комунальних послуг у відповідність до чинного законодавства.

Нагадаємо, Київський сміттєспалювальний завод "Енергія" з 1 серпня повернули в управління міста.