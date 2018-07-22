У Черкаській області затримали дві фури зі львівським сміттям

Обидві вантажівки з напівпричепами вилучено

У місті Жашків (Черкаська область) поліцейські виявили дві фури, які намагалися вивантажити в одному із сіл сміття, привезене з іншої області. Про це повідомила прес-служба поліції Черкаської області.

"До Жашківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території міста Жашків невідомі особи вивантажують з вантажних автомобілів сміття. За викликом було направлено слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомленні.

На місці поліція виявила два вантажні автомобілі марки Renault Magnum з напівпричепами, водій одного з яких вже вивантажив побутові відходи на земельну ділянку, а напівпричіп іншого автомобіля ще був завантажений побутовим сміттям.

Поліцейським один із водіїв пояснив, що сміття він привіз із іншої області, надавши товарно-транспортні накладні.

Обидва автомобілі з напівпричепами було вилучено.

У поліції не уточнили, звідки саме привезли сміття, водночас місцеве видання "ІнфоМІСТ" з посиланням на власні джерела повідомило, що сміття було привезене зі Львова.

Фото: фури зі сміттям у Черкаській області

Жашківське відділення поліції відкрило за фактом кримінальне провадження за статтею 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України, що передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, у липні 2017 року Кабінет міністрів України виділив Львову 50 мільйонів гривень на вирішення проблеми з утилізацією сміття.