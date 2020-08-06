В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

Фото: грузовик (pixabay)

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву

Сегодня, 6 августа, в Киеве ограничили движение для тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Таким образом, сегодня с 10:00 до 22:00 будет ограничено движение грузовиков, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось составляет более 7 тонн. Такое решение приняли из-за того, что в столице наблюдается превышение дневной температуры воздуха, свыше +28 градусов.

Напомним, в Киеве почти на два месяца частично ограничат проезд по Южному мосту.

Кроме того, в столице с 1 августа действуют ограничения движения на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве закрыли пешеходную зону на Контрактовой площади, которая действовала 3 года.