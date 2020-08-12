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В Киеве сегодня ограничат движение по улице Московской

Киев, Среда 12 августа 2020 07:02
В Киеве сегодня ограничат движение по улице Московской
Фото: движение запрещено (Автоцентр)
Автор: Инна Собора

Ограничения связаны с ремонтом

В Киеве сегодня, 12 августа, частично ограничат движение по улице Московская. Ограничения будут действовать с 20:00 12 августа по 8:00 13 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На улице Московской продолжается средний ремонт. Покрытие обновляют на участке между Кловским спуском и улицей Цитадельной.

Чтобы уменьшить влияние на трафик, основные работы выполняют ночью. Так, в ночь на 13 августа будут устраивать верхний слой покрытия. Работы были перенесены с 8 августа. Во время работ движение будет частично ограничено.

В Киеве сегодня ограничат движение по улице МосковскойРанее в Киеве ограничили движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой.

РБК-Украина писало, что в Киеве почти на два месяца частично ограничат проезд по Южному мосту.

Кроме того, в Киеве с 1 августа действуют ограничения движения на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

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