В августе на Донбассе погибли 9 украинских военных, 28 получили ранения

В течение последнего месяца на Донбассе погибли 9 украинских военных. Еще 28 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову .

Она отметила, что накануне в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травм.

"В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", - сообщила Денисова.