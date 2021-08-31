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В августе на Донбассе погибли 9 украинских военных, 28 получили ранения

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Вторник 31 августа 2021 12:38
В августе на Донбассе погибли 9 украинских военных, 28 получили ранения Фото: на Донбассе погибли 9 украинских военных (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В течение последнего месяца на Донбассе погибли 9 украинских военных. Еще 28 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Она отметила, что накануне в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травм.

"В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", - сообщила Денисова.

Напомним, в субботу, 28 августа, на Донбассе пострадали 8 военных.

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