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У серпні на Донбасі загинули 9 українських військових, 28 отримали поранення

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Вівторок 31 серпня 2021 12:38
У серпні на Донбасі загинули 9 українських військових, 28 отримали поранення Фото: на Донбасі загинули 9 українських військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Протягом останнього місяця на Донбасі загинули 9 українських військових. Ще 28 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Вона зазначила, що напередодні внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями, підконтрольними РФ, загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.

"Впродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, у суботу, 28 серпня, на Донбасі постраждали 8 військових.

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