У серпні на Донбасі загинули 9 українських військових, 28 отримали поранення
Фото: на Донбасі загинули 9 українських військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Протягом останнього місяця на Донбасі загинули 9 українських військових. Ще 28 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.
Вона зазначила, що напередодні внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями, підконтрольними РФ, загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.
"Впродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено", - повідомила Денісова.
Нагадаємо, у суботу, 28 серпня, на Донбасі постраждали 8 військових.