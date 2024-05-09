В Авдіївці залишилося 700 осіб, більшість уже розчарувалися в "русском мире" - Барабаш
У тимчасово окупованій Авдіївці залишилося близько 700 осіб. При цьому більшість жителів уже розчарувалися в "русском мире".
Про це заявив начальник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Еспресо".
"В Авдіївці залишилося близько 700 осіб. Ситуація непроста, тривають постійні перевірки. Уже минула ейфорія у більшості людей, які там залишилися, і які справді чекали росіян", - заявив він.
Барабаш зазначив, що навіть ті люди, яким було байдуже, кажуть, що за України було набагато краще.
"Тому що немає жодних ознак демократії або того, що до них прийшли "визволителі". У перші дні окупації було багато роликів, як заходили окупанти, як їх обіймали. Зараз ситуація кардинально змінилася, їх виганяють зі своїх будинків. У місті відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод. Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали", - наголосив голова ДВА.
За його словами, від початку повномасштабної війни місцева влада, волонтери та поліція пояснювали "ждунам" на прикладах Сєвєродонецька, Маріуполя, Бахмута, що нічого доброго не буде, але вони не вірили.
"Зараз усе це вони проходять самі. У пропагандистських сюжетах знімаються одні й ті самі люди, їх близько 20. До цих людей немає поваги навіть у тих людей, які залишилися в місті. До речі, росіяни видають гуманітарну допомогу, яку ми ще завозили", - зазначив Барабаш.
Бої за Авдіївку
У вересні 2023 року Авдіївка опинилася під шквалом обстрілів, включно з масованими бомбардуваннями із застосуванням керованих авіабомб. Російська авіація методично скидала снаряди на житлові квартали, не шкодуючи мирних жителів.
Зіткнення за Авдіївку мали запеклий характер і тривали до кінця лютого 2024 року.
16 лютого стало поворотним моментом: командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський оголосив про вимушене відведення військ із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста. Пізніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський пояснив, що вихід з Авдіївки був стратегічним маневром, спрямованим на запобігання оточенню українських сил.
За 4 місяці активної фази оборони Авдіївки, за підрахунками Тарнавського, російська армія зазнала значних втрат - понад 47 тисяч солдатів.
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