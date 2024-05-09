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В Авдеевке осталось 700 человек, большинство уже разочаровались в "русском мире", - Барабаш

Четверг 09 мая 2024 14:42
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В Авдеевке осталось 700 человек, большинство уже разочаровались в "русском мире", - Барабаш Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной Авдеевке осталось около 700 человек. При этом большинство жителей уже разочаровались в "русском мире".

Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Эспресо".

"В Авдеевке осталось около 700 человек. Ситуация непростая, продолжаются постоянные проверки. Уже прошла эйфория у большинства людей, которые там остались, и которые действительно ждали россиян", - заявил он.

Барабаш отметил, что даже те люди, которым было безразлично, говорят, что при Украине было намного лучше.

"Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители". В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов. В городе происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод. То есть большинство людей поняли, что не того ждали", - подчеркнул глава ГВА.

По его словам, с начала полномасштабной войны местные власти, волонтеры и полиция объясняли "ждунам" на примерах Северодонецка, Мариуполя, Бахмута, что ничего хорошего не будет, но они не верили.

"Сейчас все это они проходят сами. В пропагандистских сюжетах снимаются одни и те же люди, их около 20. К этим людям нет уважения даже у тех людей, которые остались в городе. Кстати, россияне выдают гуманитарную помощь, которую мы еще завозили", - отметил Барабаш.

Бои за Авдеевку

В сентябре 2023 года Авдеевка оказалась под шквалом обстрелов, включая массированные бомбардировки с применением управляемых авиабомб. Российская авиация методично сбрасывала снаряды на жилые кварталы, не щадя мирных жителей.

Столкновения за Авдеевку носили ожесточенный характер и продолжались до конца февраля 2024 года.

16 февраля стало поворотным моментом: командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский объявил о вынужденном отводе войск с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города. Позднее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский пояснил, что выход из Авдеевки был стратегическим маневром, направленным на предотвращение окружения украинских сил.

За 4 месяца активной фазы обороны Авдеевки, по подсчетам Тарнавского, российская армия понесла значительные потери - более 47 тысяч солдат.

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