В Авдіївці залишається одна дитина, її переховують батьки, - глава МВА

"Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдемо і вивеземо", - сказав Барабаш.

Він пояснив, що за законодавством, не можна розлучати дітей з родиною - її має супроводжувати хоча б один з батьків. Тому ті, хто не захотів виїжджати з Авдіївки, змінюють місце проживання і ховають дітей від евакуаційних груп.

"У родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України", - додав глава міста.

Загалом після повідомлення про примусову евакуацію добровільно виїхали з Авдіївки приблизно 40 сімей, ще 10 довелося шукати.