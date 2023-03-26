"Небо вкрите російськими ракетами": у Авдіївці оголосили евакуацію
Через постійні російські обстріли із Авдіївки, Донецької області ологосили евакуацію населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша.
Віталій Барабаш зазначив, що прийнято рішення евакуювати комунальників з Авдіївки, які попри постійні обстріли військових РФ підтримували чистоту та життєдіяльність міста.
"Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану рашистами Мар’їнку. Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки", - повідомив Барабаш.
Гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102.
Також можна звертатись до Авдіївського УСЗН за номером: 095 600 40 26.
Раніше ми повідомляли, що росіяни завдали авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.
Нагадаємо, Українські військові відбили понад 50 ворожих атак у Донецькій області.
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