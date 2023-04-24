В Авдеевке остается один ребенок, его скрывают родители, - глава ГВА

"Не можем его найти, родители прячут его. Но ничего, найдем и вывезем", - сказал Барабаш.

Он пояснил, что по законодательству нельзя разводить детей с семьей - ее должен сопровождать хотя бы один из родителей. Поэтому те, кто не захотел уезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут детей от эвакуационных групп.

"У родственников, у знакомых, у не очень знакомых, лишь бы не ехать на более безопасные территории, не только Донецкой области, но и вообще Украины", - добавил глава города.

В общей сложности после сообщения о принудительной эвакуации добровольно выехали из Авдеевки около 40 семей, еще 10 пришлось искать.