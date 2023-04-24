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В Авдеевке остается один ребенок, его скрывают родители, - глава ГВА

Фото: в Авдеевке остается один ребенок, его скрывают родители (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Авдеевке Донецкой области, которая постоянно находится под обстрелами, остается только один ребенок, его скрывают родители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире Радио Свобода.

"Не можем его найти, родители прячут его. Но ничего, найдем и вывезем", - сказал Барабаш.

Он пояснил, что по законодательству нельзя разводить детей с семьей - ее должен сопровождать хотя бы один из родителей. Поэтому те, кто не захотел уезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут детей от эвакуационных групп.

"У родственников, у знакомых, у не очень знакомых, лишь бы не ехать на более безопасные территории, не только Донецкой области, но и вообще Украины", - добавил глава города.

В общей сложности после сообщения о принудительной эвакуации добровольно выехали из Авдеевки около 40 семей, еще 10 пришлось искать.

Напомним, в марте из-за постоянных российских обстрелов из Авдеевки, Донецкой области объявили эвакуацию населения.

Власти заявили, что будут принудительно эвакуировать несовершеннолетних, поэтому местные жители скрывали детей. На прошлой неделе из Авдеевки вывезли еще двоих несовершеннолетних ребят. В городе остается еще один ребенок.

К тому же ситуация вокруг Авдеевки напряжена, город находится в так называемой "красной зоне". Волонтерам, журналистам и другим гражданским запретили въезжать в город.

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