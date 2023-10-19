В Авдіївці загострення, нову гумдопомогу не завозять. Скільки людей залишилось в місті

Через загострення бойових дій в районі Авдіївки Донецької області нову гуманітарну допомогу в місто не завозять. Евакуація цивільних триває, наразі в місті залишаються близько 1600 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Станом сьогодні на ранок 1601 особа залишається в місті. Потроху триває евакуація: вчора ми вивезли 4 людини, а позавчора 9. Сподіваюсь, що такі обставини (загострення бойових дій, - ред.) все таки людей трохи будуть вимушувати, мабуть, приймати рішення на евакуацію", - розповів він.

Барабаш не приховує, що жити в місті наразі "дійсно дуже складно".

"Ми навіть припинили завезення гуманітарної допомоги саме в період загострення, хоча вона є в місті, є продукти харчування, є медицина в достатній кількості, резерви є", - констатував голова МВА.

Зазначимо, що до 2020 року населення Авдіївки складало близько 32 тисяч.

Ситуація на фронті

За даними Генштаба, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ в ході наступальних операцій здобули успіхи на південь від Бахмута. Окупанти заявляють, що українські війська перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки. Також, українська армія досягла часткового успіху на південь від Роботиного. Крім того, підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.