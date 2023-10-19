В Авдеевке обострение, новую гумдопомощь не завозят. Сколько человек осталось в городе

Из-за обострения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области новую гуманитарную помощь в город не завозят. Эвакуация гражданских продолжается, в настоящее время в городе остаются около 1600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"По состоянию сегодня на утро 1601 человек остается в городе. Понемногу продолжается эвакуация: вчера мы вывезли 4 человека, а позавчера 9. Надеюсь, что такие обстоятельства (обострение боевых действий, - ред.) все-таки людей немного будут принуждать, видимо, принимать решения на эвакуацию", - рассказал он.

Барабаш не скрывает, что жить в городе пока "действительно очень сложно".

"Мы даже прекратили ввоз гуманитарной помощи именно в период обострения, хотя она есть в городе, есть продукты питания, есть медицина в достаточном количестве, резервы есть", - констатировал глава ГВА.

Отметим, что до 2020 году население Авдеевки составляло около 32 тысяч.

Cитуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ в ходе наступательных операций преуспели к югу от Бахмута. Оккупанты заявляют, что украинские войска перешли железную дорогу возле террикона в районе Клещиевки. Также украинская армия достигла частичного успеха к югу от Работино. Кроме того, подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.