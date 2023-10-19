Морпіхи ЗСУ, ймовірно, висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога, - ISW
Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На геолокованих експертами ISW кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).
За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.
Занепокоєння військового керівництва РФ здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Російське командування останніми місяцями залучило відносно більшу кількість елітних підрозділів з херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області.
Ключові висновки ISW :
- ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України і, як повідомляється, просунулися в районі Бахмута та у західній частині Запорізької області.
- Західні ЗМІ повідомили, що США надали Україні обмежену кількість ракет ATACMS.
- Супутникові знімки від 17 жовтня показують, що український удар ATACMS по аеродрому в Бердянську, ймовірно, суттєво пошкодив російські гелікоптери та аеродромну інфраструктуру.
- Президент РФ Володимир Путін заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни.
Раніше повідомлялося, що українські бійці дронамиатакували позиції росіян на лівому березі Дніпра .
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .