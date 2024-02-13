З Авдіївки бійців відправили на відпочинок і ротацію, прийшло підкріплення, - речник 110-ї ОМБр

За його словами, у 110 ОМБр немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і військові розраховують на дружні підрозділи.

"Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", - заявив Сєкач.

За його словами, в Авдіївці тривають бої за місто та околиці.

Він зазначив, що російські загарбники намагаються перерізати лінію постачання, вони переважають у силах.

Сєкач вважає, що російські окупанти намагаються взяти Авдіївку до виборів у Росії, які мають відбутися у березні цього року. І для цього використовують усі можливі способи.

"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно", - заявив Сєкач.

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

8 лютого ЗСУ збили під Авдіївкою російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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