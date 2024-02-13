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Из Авдеевки бойцов отправили на отдых и ротацию, пришло подкрепление, - спикер 110-й ОМБр

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из Авдеевки вывели некоторые подразделения 110 ОМБр для отдыха и ротации. Их заменили другими подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радио Свобода".

По его словам, у 110 ОМБр нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление, и военные рассчитывают на дружественные подразделения. 

"Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", - заявил Секач.

По его словам, в Авдеевке продолжаются бои за город и окрестности.

Он отметил, что российские захватчики пытаются перерезать линию снабжения, они преобладают в силах.

Секач считает, что российские оккупанты пытаются взять Авдеевку до выборов в России, которые должны состояться в марте этого года. И для этого используют все возможные способы.

"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее как угодно", - заявил Секач.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "воротами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 года пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потери в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

8 февраля ВСУ сбили под Авдеевкой российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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