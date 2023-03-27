Авдіївка у "червоній зоні": в'їзд у місто заборонений

"Авдіївка знаходиться у "червоній зоні". Тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів", - сказав він.

Барабаш посилається на наказ, у якому прописана пряма заборона на відвідування міста.

Нагадаємо, що у зв'язку з постійними обстрілами Авдіївки зі сторони російських окупантів, у місті оголосили евакуацію населення.

Раніше у Силах оборони повідомляли, що загарбники постійно намагаються оточити Авдіївку, вона може стати другим Бахмутом.

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