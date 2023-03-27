Авдеевка в "красной зоне": въезд в город запрещен

"Авдеевка находится в "красной зоне". Поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещен. Это касается и волонтеров", - сказал он.

Барабаш ссылается на приказ, в котором прописан прямой запрет на посещение города.

Напомним, что в связи с постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских оккупантов, в городе объявили эвакуацию населения.

Ранее в Силах обороны сообщали, что захватчики постоянно пытаются окружить Авдеевку, она может стать вторым Бахмутом.

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