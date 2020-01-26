В Авдеевке в пожаре погибли два человека

В Донецкой области в результате пожара в летней кухне погибли двое мужчин 1971 и 1962 годов рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно построенной летней кухне. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни (1971 года рождения и 1962 года рождения).

"25 января в 13:52 на телефон Службы спасения поступила информация о пожаре, что произошел в хозяйственной постройке по адресу: город Авдеевка, ул. Независимости", - сказано в сообщении.

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