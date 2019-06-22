Зону проведения ООС посетила делегация ЕС

Фото: делегация ЕС на Донбассе (facebook.com/pressjfo.new)

Командующий ООС обсудил с делегацией вопрос разведения сторон в Луганской области

Район проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе посетила делегация Европейского Союза, которую возглавлял председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранную делегацию с текущей ситуацией безопасности в районе проведения ООС.

"Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - сообщили в штабе.

Также командующий ООС провел переговоры с председателем Военного комитета ЕС по отдельным вопросам процесса разведения сторон в Луганской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что район проведения ООС посетила делегация Литвы. Во время посещения зоны ООС литовскую делегацию возглавляла канцлер Министерства обороны Литовской Республики Дайва Бєлєцкієн, чиновники посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селідовому.