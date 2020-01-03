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В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор своих знакомых

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 02:51
В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор своих знакомых
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил осколочные ранения

В Донецкой области сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который 1 января бросил во двор своих знакомых гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату.

"Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил осколочные ранения. Злоумышленник был задержан уже через несколько часов в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В полиции уточнили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в одном из сел Винницкой области мужчина гранатой подорвал двух человек, в результате инцидента есть погибший.

Рнее сообщалось, что в Черниговской области полиция изъяла арсенал взрывчатки у жителя города Ичня.

РБК-Украина также писало, что в Ровно во время задержания злоумышленник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских.

В Винницкой области мужчина подорвал двух человек гранатой, есть погибший В Одесской области произошел взрыв, пострадали два человека
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