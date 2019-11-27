В Ровно мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских

Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Злоумышленник достал гранату и вынул чеку, запретив полиции приближатись

В Ровно во время задержания злоумышленник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что полицейские обнаружили незаконную АЗС. Во время составления административных материалов по статье 164 КУоАП полицейские установили, что 60-летний уроженец Запорожья уклоняется от органов следствия за незаконное обращение с оружием.

Мужчину доставили в Ровенский отдел полиции, он вел себя спокойно и сопротивления не оказывал. Однако, когда встал вопрос о проведении поверхностного осмотра и помещения его в изолятор временного содержания, уроженец Запорожья бросился к двери и выбежал из помещения.

Попав в тупик на улице Пушкина, он достал гранату и вынул чеку. Угрожая, что взорвет себя и полицейских, запрещал кому-либо приближаться.

Фото: задержание злоумышленника (mvs.gov.ru)

В результате переговоров руководства Ровенского отдела полиции и группы коммуникации с мужчиной полицейским удалось нейтрализовать дальнейшие действия злоумышленника, а гранату перевести в безопасное состояние.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 263 (незаконное обращение с боеприпасами) и статьей 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре во дворе дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

РБК-Украина писало, что в Харькове в пятницу, 8 ноября, мужчина подорвал себя гранатой.