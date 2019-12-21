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В Черниговской области полиция изъяла арсенал взрывчатки

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 10:22
В Черниговской области полиция изъяла арсенал взрывчатки
Фото: изъятый арсенал (cn.npu.gov.ua)

Полиция обнаружила ручные гранаты с запалами, выстрел подствольного гранатомета и тротиловые шашки

В Черниговской области полиция изъяла арсенал взрывчатки у жителя города Ичня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, оперативники получили информацию о наличии взрывчатки у одного из жителей Ични. По месту жительства мужчины правоохранители провесли санкционированный обыск.

Отмечается, что в ходе обыска специалисты взрывотехнической службы обнаружили и изъяли ручные гранаты РГД-5 с запалами к ним, реактивные осветительные патроны, полкилограмма тротила, выстрел к подствольному гранатомета и пороховой заряд весом 500 граммов, а также патроны к нарезному оружию армейских образцов.

"Полиция открыла уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)", - добавили в ведомстве.

Мужчине, хранившему опасный арсенал, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. В частности, взрывотехники изъяли более 270 артиллерийских снарядов, 21 гранату и свыше полусотни подрывников. Учебный процесс в школе временно приостанавливался.

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