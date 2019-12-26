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В Винницкой области мужчина подорвал двух человек гранатой, есть погибший

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 14:57
В Винницкой области мужчина подорвал двух человек гранатой, есть погибший
Фото: место инцидента (vn.npu.gov.ua)

Инцидент произошел в ходе словесной перепалки

В одном из сел Винницкой области мужчина гранатой подорвал двух человек, в результате инцидента есть погибший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что ночью поступило сообщение о госпитализации двух жителей села Садки, один из пострадавших умер во время оказания медицинской помощи. Полиция выяснила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя.

По предварительным данным, он пригласил к себе в гости друзей. Во время застолья неоднократно возникали словесные конфликты, а когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать.

"Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Этого им сделать не удалось - боеприпас взорвался. Травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из них скончался", - говорится в сообщении.

Фото: место инцидента (vn.npu.gov.ua)

Впоследствии выяснилось, что в помощи нуждался и нарушитель. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области полиция изъяла арсенал взрывчатки у жителя города Ичня.

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