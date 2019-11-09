В Авдеевке изъяли схрон оружия и боеприпасов

В Донецкой области в населенном пункте Авдеевка правоохранители изъяли с территории бывшего учебного комбината арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что были изъяты 7 гранатометов РПГ, 6 гранат РГД-5с запалами и 1200 патронов к автоматическому оружию.

"Во время проверки правоохранители выяснили, что 33-летний житель Авдеевки в 2014 году на окраине города нашел боеприпасы и спрятал их на территории здания бывшего учебного комбината. В дальнейшем злоумышленник планировал опасные предметы сбыть.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле Шулявского моста во время инженерных работ был обнаружен арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Взрывотехники изъяли 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области СБУ обнаружила схрон оружия вблизи нефтяной вышли. Были изъяты тротиловая шашка весом 400 грамм, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним.