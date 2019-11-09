В Авдіївці вилучили схрон зброї і боєприпасів

У Донецькій області у населеному пункті Авдіївка правоохоронці вилучили з території колишнього навчального комбінату арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що були вилучені 7 гранатометів РПГ, 6 гранат РГД-5с запалами та 1200 набоїв до автоматичної зброї.

"Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що 33-річний житель Авдіївки в 2014 році на околиці міста знайшов боєприпаси і сховав їх на території будівлі колишнього навчального комбінату. В подальшому зловмисник планував небезпечні предмети збути.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля Шулявського мосту під час інженерних робіт був виявлений арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Сапери вилучили 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм, 3 мінометні міни та 1 ручну гранату.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області СБУ виявила схрон зброї поблизу нафтової вийшли. Були вилучені тротилова шашка вагою 400 грамів, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 і Ф-1 із запалами до них.