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В Киеве возле Шулявского моста обнаружили боеприпасы

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 10:13
В Киеве возле Шулявского моста обнаружили боеприпасы
Фото: обнаруженные боеприпасы (dsns.gov.ua)

Взрывотехники обнаружили более 100 боеприпасов

В Киеве вечером пятницы, 8 ноября, возле Шулявского моста обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, работы по изъятию взрывоопасных предметов по адресу улица Довженко, 2 завершились около 03:20 субботы, 9 ноября. Взрывотехники обнаружили и изъяли более сотни артиллерийских снарядов, несколько минометных мин и одну ручную гранату.

"Всего изъяты: 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", - уточнили в спасательном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вблизи нефтяной скважины обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Вблизи Борислава правоохранители обнаружили тротиловую шашку, автомат АК-47 и несколько гранат РГД-5 и Ф1. В тот же день еще один схрон оружия и боеприпасов был обнаружен в Херсонской области.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе вблизи населенного пункта Федоровка обнаружили снаряды времен Второй мировой войны. В целом группа взрывотехников обнаружила и обезвредила 9 потенциально опасных предметов.

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